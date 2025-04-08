فيدان: نتوقع من العراق محاربة “بي كي كي” كما حارب “داعش”
2025-04-08 01:00:06 - المصدر: راي اليوم
أنقرة / الأناضول
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إننا نتوقع من العراق أن يخوض نفس المعركة ضد تنظيم “بي كي كي” تماما كما حارب تنظيم “داعش”.
وأوضح فيدان في مقابلة تلفزيونية مع قناة “utv” العراقية مساء الاثنين، أن العلاقات التركية العراقية لها أهمية وأبعاد لا غنى عنها بالنسبة لأنقرة.
وذكر أن أنقرة وبغداد لهما تاريخ وجغرافيا وثقافة وعقيدة متداخلة ومترابطة، وأن علاقات تركيا مع جيرانها سوريا والعراق وإيران هي علاقات أساسية.
وأضاف: “أي شيء يحدث هناك يؤثر علينا وأي شيء يحدث لدينا يؤثر عليهم أيضا.… [+]