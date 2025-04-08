2025-04-08 02:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعقرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأجيل موعد مباراة الطلبة والكرمة ضمن دوري النجوم.وذكرت الهيئة الادارية لنادي الطلبة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة فريقنا امام الكرمة ضمن منافسات الجولة ٢٧ من دوري نجوم العراق والمقررة في ملعب الرمادي الى يوم السبت المقبل ١٢ - ٤ بدلا من الخميس ١٠ - ٤ مثلما كان مقرر بوقت سابق وذلك بسبب عدم جاهزية الملعب".