وزير الخارجية التركي يؤكد عمق وأهمية العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق

2025-04-08 03:00:05 - المصدر: كونا

أنقرة - 7 - 4 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين عمق وأهمية العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق.وقال الوزير فيدان في مقابلة تلفزيونية مع قناة (يو تي في) العراقية إن العلاقات التركية العراقية لها أهمية وأبعادا لا غنى عنها بالنسبة لأنقرة "حيث للبلدين تاريخ وجغرافيا وثقافة وعقيدة متداخلة ومترابطة وأن علاقات تركيا مع جيرانها سوريا والعراق وإيران هي علاقات أساسية".وأضاف أن هذه العلاقات لاسيما من المنظور الذي طرحه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال ال20 سنة الماضية تهدف إلى الوقوف إلى جانب العراق قدر الإمكان في الأوقات الصعبة.وأوضح أن "أي شيء يحدث هناك يؤثر علينا وأي شيء يحدث لدينا يؤثر عليهم أيضا لذلك نتمنى دائما أن يكون وضع العراق جيدا للغاية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وأن يتمكن من حل جميع مشاكله".وتابع قائلا "وبالتالي نحن في تركيا نسأل أنفسنا.. ماذا يمكننا أن نفعل لنكون أكثر فاعلية في مساعدة العراق على حل مشكلاته كيف يمكننا أن نساعد وكيف يمكن الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلمه الداخلي وتنميته ولدينا سياسات تهدف إلى ذلك".وشدد على أن تركيا "ترغب في رؤية عراق حقق السلام الداخلي وتحرر من المشاكل الإقليمية والدولية ويستخدم موارد الطاقة بإرادة مستقلة لأن العراق بلد غني جدا بالموارد ويمكنه أن يساهم كثيرا في خدمة نفسه والمنطقة". (النهاية) ا ع س / س ع م