وفد نيابي يبحث في أنقرة تعزيز التعاون البرلماني مع تركيا

2025-04-08 09:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وفد من مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس لجنة الصداقة العراقية – التركية النائب جبار الكناني إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية لبحث تعزيز التعاون البرلماني مع تركيا.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الزيارة جاءت تلبية لدعوة من رئيس لجنة الصداقة التركية – العراقية في البرلمان التركي، النائب محمد مفيد أيدن".وأشار البيان أنه "كان في استقبال الوفد العراقي لدى وصوله إلى أنقرة عضو لجنة الصداقة التركية – العراقية النائب فاروق قلج، إلى جانب سفير جمهورية العراق لدى تركيا، ماجد اللجماوي".وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعاً رسمياً، اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان التركي، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون البرلماني والسياسي بين البلدين، وتطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في بغداد وأنقرة".