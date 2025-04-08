2025-04-08 09:20:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء المبكرة، لتصعد من أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2990.48 دولارا للأونصة الأوقية. وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 مارس أمس الاثنين. وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3004.70 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.55 دولارا فيما خسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولارات. وأمس الاثنين، تصاعدت الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع تهديده بزيادة الرسوم على الصين واقتراح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة. وقال ترامب إنه لا يفكر في تعليق الرسوم الجمركية في سبيل تسهيل المفاوضات مع الشركاء التجاريين، لكنه ذكر أنه سيجري مناقشات مع الصين واليابان ودول أخرى بشأن الرسوم الجمركية. ارتفع الذهب، الذي يعد استثمارا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولارا في الثالث من أبريل. وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ويصدر غدا الأربعاء. وينتظر المتداولون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وتصدر يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية وسط تصاعد الحرب التجارية العالمية ومخاوف الركود. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام