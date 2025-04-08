أسعار النفط تتعافى وتسجل مكاسب أكثر من 1%

2025-04-08 09:20:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، متعافية بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسات الأخيرة بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ربما تخفض الطلب وتؤدي إلى ركود عالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 65.02 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.52 بالمئة إلى 61.61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش. انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بنسبة 2، لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع الاقتصادات العالمية إلى الركود وتقلل الطلب على الطاقة. مع ذلك، تتوقع الأسواق وضع حدٍّ محتمل لتراجع أسعار النفط. ويؤكد ترامب أن الرسوم الجمركية التي تبلغ 10 كحد أدنى على جميع الواردات الأميركية، مع معدلات مستهدفة تصل إلى 50 من شأنها أن تسهل إحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي يقول إنها كانت في تراجع بسبب عقود من تحرير التجارة. بينما تسعى دول عديدة إلى إعفاء أو على الأقل تخفيض الرسوم الجمركية، أعلنت بعضها، بما فيها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة. وصرح ترامب بأنه سيفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين إذا لم تسحب بكين إجراءاتها المضادة. وبينما يقدر المحللون تكاليف التعادل لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بنحو 60 دولارا للبرميل، فقد يكون هناك حد أدنى لمدى انخفاض الأسعار مع اختيار البعض خفض الاستثمار والحفر. سيؤدي هذا إلى تباطؤ نمو الإنتاج وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من مستواه الحالي البالغ 13.4 مليون برميل يوميًا، إذا ظلت الأسعار منخفضة، وهو أمر مرجح. ومع ذلك، من المرجح أن يدعم انخفاض النشاط الاقتصادي حدًا أدنى لسعر خام غرب تكساس الوسيط عند 50 دولارًا للبرميل، وفقًا لمجموعة أوراسيا في مذكرة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام