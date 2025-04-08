أكثر من 12% .. انخفاض حاد يضرب أسعار خامي البصرة

2025-04-08 09:55:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط بشكل كبير لتصل الى أكثر من 12٪.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 8.10 دولارات بما يعادل 12.10% ليصل الى 58.87 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 8.10 دولارات او ما يعادل 11.57٪ ليصل الى 61.92 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط ، خلال الايام الماضية متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسه على توقعات الطلب على النفط إضافة الى اعادة اوبك لبعض انتاجها مما أثار مخاوف من تخمة المعروض.

وسجل خام برنت اليوم 65.02 دولارا، وسجل الخام الأمريكي 61.61 دولارا .