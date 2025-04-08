رئيس أركان الجيش يشرف على انطلاق العمليات العسكرية شمال راوة

2025-04-08 11:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أشرف رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، على انطلاق العمليات العسكرية لتفتيش شمال راوة باتجاه جزيرة نينوى.

وقال بيان لوزارة الدفاع، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله أشرف على انطلاق العمليات العسكرية لتفتيش شمال راوة باتجاه جزيرة نينوى ضمن قاطع عمليات الجزيرة".

وأضاف أن "العمليات نفذتها قطعات الجيش والقوات الخاصة وبإسناد طيران الجيش وطائرات القوة الجوية واستطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية، وبمشاركة الجهد الهندسي لمديرية الهندسة العسكرية".