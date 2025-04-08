2025-04-08 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن إطلاق سراح 793 نزيلاً بعد انتهاء محكوميتهم خلال شهر آذار الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "تم إطلاق سراح (793) نزيلاً من مختلف السجون التابعة لها في عموم المحافظات، خلال شهر آذار الماضي، وذلك بعد انتهاء مدد محكوميتهم استنادًا إلى أحكام القانون".

وأوضحت دائرة الإصلاح العراقية حسب البيان، أن عمليات الإفراج تمت بعد استكمال الإجراءات القانونية والتدقيقية كافة، مؤكدة التزام الوزارة بضمان النزاهة والشفافية في ملفات الإفراج، كما بينت الدائرة أن من بين المفرج عنهم (683) نزيلاً من الرجال و(110) من النساء.



