يونامي تعلق على حادثة وفاة المهندس بشير خالد

2025-04-08 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حول وفاة المهندس بشير خالد على خلفية تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز في بغداد.

وقالت البعثة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنها "تتابع عن كثب قضية مواطن عراقي توفي في ظروف غامضة بعد احتجازه في بغداد".

وعبرت البعثة حسب البيان، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي في 7 نيسان/أبريل، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولا ثم في مركز احتجاز.

وأشارت يونامي إلى أنها على علم بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، مؤكدة على أهمية أن يكون تحقيقا نزيها وشفافا ومستقلا يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلا.