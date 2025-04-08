ارتفاع جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

2025-04-08 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147800 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 147750 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146750 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147700 دينار مقابل 100 دولار.