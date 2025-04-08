تصاعد وتيرة الاحتجاجات التربوية في العراق وتلويح بالعصيان المدني (صور)

2025-04-08 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظات ديالى والبصرة وذي قار وبابل تظاهرات احتجاجيةواسعة من قبل الكوادر التربوية مطالبين بزيادة الرواتب وتوزيع قطع أراض وتحقيقمطالبهم المهنية.

في ديالى، تجمع المعلمون أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين أوضاعهمالمالية وسط اجراءات أمنية مشددة.

وإلى اقصى جنوب العراق، حيث نظم معلمو محافظة البصرة تظاهرة أمام مبنىمديرية التربية، يوم الثلاثاء، ملوحين بعصيان مدني في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وقال ممثل التظاهرة صفاء المالكي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "آلافالمعلمين شاركوا في التظاهرة الموحدة للمطالبة بتعديل الرواتب وتوزيع قطعأراض"، مؤكداً "استمرار الإضراب العام في عموم محافظات العراق".

وأضاف المالكي، أن "مجلس الوزراء مطالب خلال جلسة اليوم، بإنهاء هذاالملف وإعطاء التربويين حقوقهم كاملة، والعمل على تحقيق المطالب المشروعة عبرتعديل الرواتب بما يتناسب مع الظروف المعيشية، وتوزيع قطع أراض تحقق العيش الكريم".

وأشار إلى أن "التنصل عن تحقيق مطالب التربويين سيزيد الأمر سوءاً ويمدد الإضراب إلى فترة أطول، وخاصة نحن مقبلون على فصول دراسية مهمة للطلبة،ولاسيما الامتحانات التمهيدية والنهائية".

وفي نفس السياق، واجه معلمو محافظة ذي قار تدخل قوات مكافحة الشغب التيقامت بتفريق تظاهراتهم أمام مديرية التربية بالقوة، باستخدام القنابل الدخانية.

وطالب المتظاهرون، الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم عبر تعديل الرواتبوتوزيع الأراضي لضمان تحسين ظروفهم المعيشية.

في غضون ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن إصابة عدد منالمتظاهرين من الكوادر التربوية في محافظة ذي قار جراء استخدام قوات مكافحة الشغبللقنابل الدخانية لتفريق تظاهرتهم أمام مديرية تربية المحافظة.

في حين، نظم المئات من الكوادر التربوية تظاهرة أمام مديرية تربية بابلللمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنتعن تنفيذ إضراب عام بدءاً من يوم الأحد الماضي، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب،أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمةالجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنيةوبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.

وأعلنت نقابة المعلمين في البصرة، مساء يوم الأحد الماضي، انتهاء الإضرابفي مدارس المحافظة والمباشرة اليوم باستئناف الدوام الرسمي واستمرارالعملية التربوية.

إلا أن ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، أكد رفضه لقرار النقابة،مشيراً إلى استمرار الإضراب الذي تنفذه الكوادر التعليمية في مدارس المحافظة،واصفاً قرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب واستئناف الدوام الرسمي بأنه "لايمثلهم ولا يعكس إرادتهم".

وفي تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز، طالبت النائبة عن الإطار التنسيقي،ابتسام الهلالي، بعقد جلسة طارئة للنظر بمطالب المدرسين الذين بدأوا اليوم بإضرابعن الدوام، مشددة على إطلاق سراح من تم اعتقالهم منهم، فيما أكد النائب المستقلأمير المعموري أن مجلس الوزراء سيستضيف خلال جلسته الأسبوعية المقبلة نقيبالمعلمين للتباحث بهذا الخصوص.