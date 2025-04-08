ارتفاع جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد

2025-04-08 11:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد . وشهدت أسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147800 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 147750 دينار مقابل 100 دولار. وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146750 دينار مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام