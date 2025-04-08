ارتفاع أسعار النفط بنحو 1% بعد عمليات بيع واسعة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

2025-04-08 11:35:02 - المصدر: واع

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صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها أمس إلى أدنى مستوى في 4 سنوات بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ربما تخفض الطلب وتؤدي إلى ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.92% إلى 62.26 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.01% إلى 64.86 دولاراً للبرميل.

ويوم أمس الاثنين، انخفض خاما "برنت" والخام الأمريكي بنسبة 14% و15% على التوالي منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل الجاري عن "رسوم جمركية متبادلة" على جميع الواردات.

المصدر: روسيا اليوم