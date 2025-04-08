2025-04-08 11:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، جلسته الاعتيادية الـ13 خلال العام الحالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة خلال العام الحالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

هذا وأعلن مجلس الوزراء أنه سيعقد، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، جلستين اعتياديتين، الثالثة عشرة، والرابعة عشرة خلال العام الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم" إن "مجلس الوزراء سيعقد جلستين اعتياديتين، الثالثة عشرة، والرابعة عشرة خلال العام الحالي، تعويضاً عن جلسة الأسبوع الماضي التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك".