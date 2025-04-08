الشرطة يلاقي نفط البصرة في مباراة مؤجلة من دوري النجوم

2025-04-08 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيسعى فريق الشرطة الى انتزاع صدارة دوري النجوم الكروي للمحترفين، عندما يستضيف اليوم الثلاثاء نظيره نفط البصرة في ملعب الشعب الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة (18).ويحتاج القيثارة إلى الفوز على الفريق البصري صاحب المركز السابع عشر برصيد (23)نقطة بغية خطف الصدارة من زاخو، والمضي قدماً نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة على التوالي، لاسيما أن الأخضر يقف بالترتيب الثالث وله (50)نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام دهـوك لحساب الجولة (21).وينظر لاعبو القيثارة إلى هذه المباراة بعين التعويض واستعادة التوازن عقب الخسارة في الجولة (26) أمام زاخو المتصدر الحالي، وبالتالي فإنهم يستندون إلى الدعم الجماهيري لتخطي اختبار اليوم بنجاح من خلال إضافة (3) نقاط جديدة تسهم في عودتهم إلى القمة مجدداً.وعلى الجانب الآخر يأمل نفط البصرة بأن يكون لقاء اليوم انطلاقة جديدة له بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة من القوة الجوية، ولذلك فإنه يمني النفس بتحقيق المفاجأة، وإيقاف زحف الشرطة نحو الصدارة، بهدف الابتعاد عن مناطق الخطر.



