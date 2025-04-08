سمو ولي العهد يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بمناسبة زيارته للبلاد

2025-04-08 13:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 8 - 4 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى. (النهاية) ا ف ح