2025-04-08 13:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، أن رتلا عسكريا كبيرا خرج من قاعدة عين الأسد باتجاه جزيرة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم": إن "رتلا عسكريا عراقيا كبيرا يتوجه الى جزيرة الأنبار من قاعدة عين الاسد مرورا بقضاء راوة".

وأضاف المصدر أن "الرتل العسكري سيلتحق بالقوات التي تقوم بعمليات تمشيط المناطق من عصابات داعش الإرهابية".

وكانت وزارة الدفاع، اعلنت، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، انطلاق عملية أمنية بإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اشرف فجر اليوم على انطلاق العمليات العسكرية لتفتيش شمال راوه باتجاه جزيرة نينوى ضمن قاطع عمليات الجزيرة".

وأضافت ان "العملية نفذتها قطعات الجيش والقوات الخاصة وبإسناد طيران الجيش وطائرات القوة الجوية واستطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية، وبمشاركة الجهد الهندسي لمديرية الهندسة العسكرية".