نقابة المعلمين تستنكر الاعتداءات على الكوادر التربوية

2025-04-08 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عبرت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن استنكارها لقيام القوات الامنية بالاعتداء على الكوادر التدريسية في عدد من المحافظات.

وذكرت النقابة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أننا "في الوقت الذي نثمن فيه وقفتكم الوطنية المشرفة بالمطالبة بحقوقكم التي كفلها الدستور العراقي اذ نستنكر ماحصل في بعض المحافظات بوجود التجاوزات والانتهاكات على ملاكاتنا التربوية".

واضافت اننا "نهيب بقواتنا الامنية بعدم التعرض للملاكات التربوية عند ممارستهم حقوقهم المشروعة والتي كفلها الدستور والقانون".

هذا وأكد مصدر مطلع ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حصول احتكاك بين المتظاهرين أمام مبنى تربية ذي قار والقوات الأمنية، أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المئات من الكوادر التعليمية تظاهرت أمام مبنى تربية ذي قار وسط الناصرية، رافعين مطالب متعددة تتعلق بالرواتب وبقية الاستحقاقات".

وأضاف أنه "حصل احتكاك بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية المكلفة بالانتشار حول مبنى التربية، ما استدعى استخدام القنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين"، لافتًا إلى أن "أحد المتظاهرين أصيب بجروح في رأسه، لكنها ليست خطيرة".

وأشار المصدر إلى أن "هناك تعزيزات أمنية حول مبنى التربية، والانتشار لحماية المتظاهرين"، مؤكدًا أن "التوتر مستمر حتى هذه اللحظة، لكنه لا يدعو للقلق، مع تدفق المزيد من الهيئات التعليمية لدعم التظاهرة التي تتسع مع الوقت".