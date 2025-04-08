2025-04-08 13:10:09 - المصدر: الفرات نيوز

بـيــان

يَنفِي الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم ما تداولته بعضُ وسائل الإعلامِ من معلوماتٍ غير دقيقةٍ تتعلقُ بالحساباتِ الماليةِ ورواتب ومكافآتِ أعضاءِ الاتحاد.

ويؤكد الاتحادُ أن ما نُشرَ مؤخراً يهدفُ للإثارةِ والتَشويشِ، ولا يمتُّ للحقيقةِ بصلةٍ، إذ إن ما وردَ لا أساسَ له من الصحة.

كما يشدّد الاتحادُ على أن استخدامَ أو نشرَ أي وثائقَ رسميةٍ خاصةٍ به من دون تصريحٍ يُعدُّ مخالفةً قانونيةً، وسيُعرّضُ مَن يقومُ بذلك للمساءلةِ القانونيةِ، واتخاذ الإجراءاتِ اللازمة بحقه.

ويبين الاتحادُ أن جميعَ حساباته تخضعُ لرقابةِ ديوان الرقابةِ الماليّة، وأن جميعَ المصاريفِ تتمُّ على وفق الأطرِ القانونيّةِ المُعتمدة.

ونودّ التذكيرَ والإشارةَ بأن المصدرَ الرسميَّ للأخبارِ هو موقعُ الاتحادِ، والمتحدث باسمه أحمد الموسوي،

ونهيبُ بجميعِ وسائل الإعلام إلى توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبارِ، وعدم إرباكِ المُجتمعِ الرياضيّ في وقتٍ حساسٍ يتطلبُ من الجميع التعاونَ والتكاتفَ لتَحقيقِ الأهدافِ المنشودة.

يتبع..