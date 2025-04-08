اليابان تسجل فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير

2025-04-08 13:10:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حققت اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 4.061 تريليون ين 27.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 48.4 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الثلاثاء. كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 3.8 تريليون ين مقابل عجز قيمته 258 مليار ين خلال يناير. جاء ذلك في حين تراجعت قيمة واردات اليابان خلال فبراير بنسبة 1.9 بالمئة إلى 8.3 تريليون ين في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 10.4 بالمئة سنويا إلى 9 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا بقيمة 713 مليار ين. في الوقت نفسه سجل الحساب الرأسمالي لليابان عجزا بقيمة 42.2 مليار ين في حين سجل الحساب المالي فائضا بقيمة 2.3 تريليون ين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام