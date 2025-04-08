2025-04-08 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأحصت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عدد العائلات العائدة من مخيم الهول منذ العام 2021 وحتى الآن، فيما حددت موعد إعادة 4700 شخص من مخيم الهول إلى مناطقهم.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم نقل العائلات العائدة من مخيم الهول، حيث تم نقل الوجبة 24 في يوم 29 آذار الماضي إلى اللجنة المختصة، التي تضم حوالي 181 عائلة، أي ما يعادل حوالي 680 شخصًا".وأضاف أن "العدد الإجمالي للعائلات العائدة من مخيم الهول التي تم نقلها منذ بداية عملية النقل في 2021 وحتى اليوم بلغ 3751 عائلة، بما يعادل حوالي 14513 فردًا".وأشار إلى، أن "عدد العائلات الموجودة داخل المركز حالياً حوالي 1200 عائلة، وعدد الأفراد المتواجدين في المركز يبلغ حوالي 4700 شخص"، مؤكداً أن "عملية إعادة العائلات تتم بعد تأهيلها لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر، وفقًا للمتطلبات الخاصة بكل حالة، لتتمكن من العودة إلى مناطقها."