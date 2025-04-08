اليوم .. الكرخ يلاقي دجلة الجامعة في منافسات سلة المربع الذهبي

2025-04-08 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتتجه أنظار الوسط السلوي إلى قاعة الشعب الدولية في بغداد، إذ تشهد منافسات دوري المربع الذهبي (OFF PLAY)مباراة واحدة اليوم الثلاثاء ضمن ثالث منافسات السلسلة وتجمع بين بطل المسابقة دجلة الجامعة ونظيره الكرخ.ويدخل الكرخ اللقاء بمعنويات عالية بعد نجاحه فـي تعديل النتيجة مع دجلة الجامعة، لاسيما أن الأفضلية كانت تشير إلى الأخير الذي فاز في المباراة الافتتاحية (87 - 64)، في الوقت الذي استعاد فيه الكناري التوازن واجتياز منافسه في المواجهة الثانية (73 – 65).ومن المؤمل أن تشهد مواجهة اليوم الكثير من الندية والاثارة نظراً لأهميتها نحو التأهل إلى النهائي وبالتالي المنافسة على إحراز اللقب.