2025-04-08 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعنفي الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلوماتٍ غير دقيقةٍ تتعلق بالحسابات المالية ورواتب ومكافآت أعضاء الاتحاد، مؤكداً أن ما نُشرَ مؤخراً يهدفُ للإثارةِ والتَشويشِ، ولا يمتُّ للحقيقةِ بصلةٍ، إذ إن ما وردَ لا أساسَ له من الصحة.وشدد اتحاد اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) على أن" استخدامَ أو نشرَ أي وثائقَ رسميةٍ خاصةٍ به من دون تصريحٍ يُعدُّ مخالفةً قانونيةً، وسيعرّض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".وبين الاتحاد أن "جميع حساباته تخضع لرقابة ديوان الرقابة الماليّة، وأن جميع المصاريف تتمّ على وفق الأطر القانونيّة المعتمدة".وأشار الى أن "المصدر الرسميَّ للأخبار هو موقع الاتحاد، والمتحدث باسمه أحمد الموسوي".وطالب الاتحاد جميعِ وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعاطي مع الأخبار، وعدم إرباك المجتمع الرياضيّ في وقت حساس يتطلب من الجميع التعاون والتكاتفَ لتَحقيق الأهداف المنشودة.