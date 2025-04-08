السوداني يبحث مع جي بي مورغان آليات تأمين التحويلات المالية ووصولها لاوروبا وأمريكا

2025-04-08 14:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع وفد مصرف جي بي مورغان برئاسة نائب مدير المصرف دانيل زيليكو، تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان السوداني التقى وفد مصرف جي بي مورغان برئاسة نائب مدير المصرف دانيل زيليكو وذلك على هامش مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي الذي عُقد في بغداد. وجرت، خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف بتمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة، بجانب بحث آليات تأمين الاعتمادات والتحويلات المالية ووصولها لمستحقيها في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين العراقيين. وأكد السوداني أهمية توسيع مجالات الشراكة بين المصارف العراقية ومصرف جي بي مورغان، مشيراً إلى استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز هذه العلاقة. من جانبه، أبدى وفد مصرف جي بي مورغان الاستعداد لزيادة التعاون مع العراق، من خلال توسيع عدد الحسابات المراسلة المفتوحة للمصارف العراقية، واستعدادهم لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية بشكل مباشر أو عبر مؤسسات مالية شريكة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام