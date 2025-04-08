بنك أمريكي يتوقع انخفاض سعر النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل

2025-04-08 14:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رجح غولدمان ساكس غروب احتمال تراجع سعر خام برنت القياسي إلى أقل من 40 دولارا للبرميل مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية. ونقلت وكالة بلومبرغ عن التحليل الذي أعده محللو البنك وبينهم يوليا غريسبي القول في السيناريو الأشد تطرفا والأقل احتمالا مع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي والإلغاء الكامل لتخفيضات إنتاج أوبك، مما قد يؤدي إلى ضبط إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك، نقدر أن سعر خام برنت سينخفض إلى أقل بقليل من 40 دولارا للبرميل في أواخر عام 2026. وهذه التوقعات لا تمثل النظرة المستقبلية الأساسية للبنك الأمريكي الذي يتوقع وصول سعر الخام إلى 55 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل. وشهدت سوق النفط العالمية تقلبات شديدة في الجلسات الأخيرة، إذ أدى تصعيد إدارة ترامب للحرب التجارية، بالإضافة إلى رد بعض الاقتصاديات الأخرى ومن بينها الصين لإثارة مخاوف من حدوث ركود وتراجع الطلب على الطاقة. في الوقت نفسه، شهد موقف دول تجمع أوبك تحولا، حيث زادت إنتاجها بأكثر من المتوقع بعد فترة طويلة من ضبط الإمدادات. وفي ظل هذه الظروف خفضت بنوك استثمار عديدة بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسوسيتيه جنرال توقعاتها الأساسية لأسعار النفط إلى جانب طرح سيناريوهات أقل احتمالا لارتفاع وانخفاض الأسعار، كما هو شائع في توقعات أسعار السلع الأساسية لوضع سيناريوهات للأسعار في مختلف الظروف. وفي حال ركود الاقتصاد الأمريكي، مع تحقق التوقعات الأساسية للإمدادات سيكون سعر الخام 58 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل، ومن ثم 50 دولارا في الشهر نفسه من العام المقبل، بحسب محللي غولدمان ساكس. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام