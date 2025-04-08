2025-04-08 14:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، تعزيز التعاون بين العراق ومصرف جي بي مورغان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أستقبل وفد مصرف جي بي مورغان برئاسة نائب مدير المصرف دانيل زيليكو، وذلك على هامش مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي الذي عُقد في بغداد".

وناقش حسب البيان "تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف بتمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة، بجانب بحث آليات تأمين الاعتمادات والتحويلات المالية ووصولها لمستحقيها في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين العراقيين".

وأكد السوداني: "أهمية توسيع مجالات الشراكة بين المصارف العراقية ومصرف جي بي مورغان"، مشيراً إلى "استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز هذه العلاقة".

وأبدى وفد مصرف جي بي مورغان حسب البيان "الاستعداد لزيادة التعاون مع العراق، من خلال توسيع عدد الحسابات المراسلة المفتوحة للمصارف العراقية، واستعدادهم لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية بشكل مباشر أو عبر مؤسسات مالية شريكة".