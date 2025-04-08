اتحاد الكرة يوضح بشأن الحسابات المالية والمكافآت

2025-04-08 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، إيضاحاً بشأن الحسابات المالية ومكافآت أعضاء الاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يَنفِي ما تداولته بعضُ وسائل الإعلامِ من معلوماتٍ غير دقيقةٍ تتعلقُ بالحساباتِ الماليةِ ورواتب ومكافآتِ أعضاءِ الاتحاد"، مؤكدا ان "ما نُشرَ مؤخراً يهدفُ للإثارةِ والتَشويشِ، ولا يمتُّ للحقيقةِ بصلةٍ، إذ إن ما وردَ لا أساسَ له من الصحة".

واضاف ان "استخدامَ أو نشرَ أي وثائقَ رسميةٍ خاصةٍ به من دون تصريحٍ يُعدُّ مخالفةً قانونيةً، وسيُعرّضُ مَن يقومُ بذلك للمساءلةِ القانونيةِ، واتخاذ الإجراءاتِ اللازمة بحقه".

وتابع الاتحاد ان "جميعَ حساباته تخضعُ لرقابةِ ديوان الرقابةِ الماليّة، وأن جميعَ المصاريفِ تتمُّ على وفق الأطرِ القانونيّةِ المُعتمدة"، مؤكدا ان "المصدرَ الرسميَّ للأخبارِ هو موقعُ الاتحادِ، والمتحدث باسمه أحمد الموسوي".

ودعا الاتحاد "جميعِ وسائل الإعلام إلى توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبارِ، وعدم إرباكِ المُجتمعِ الرياضيّ في وقتٍ حساسٍ يتطلبُ من الجميع التعاونَ والتكاتفَ لتَحقيقِ الأهدافِ المنشودة".