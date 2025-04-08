بعثة الأمم المتحدة تعبر عن قلقها بعد وفاة المهندس بشير خالد وتطالب بتحقيق نزيه وشفاف ومستقل

2025-04-08 14:20:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ بعد قضية تعذيب ومقتل المهندس بشير خالد في السجن، مطالبة بإجراء تحقيق، مشددة على أن يكون نزيهاً وشفافاً ومستقلاً يفضي إلى محاسبة المسؤولين. وذكرت البعثة في بيان " تتابع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” عن كثب قضية مواطن عراقي توفي في ظروف غامضة بعد احتجازه في بغداد، وتعبر البعثة عن قلقها البالغ إزاء التقارير تفيد تعرض الضحية لإصابات رضّية أثناء احتجازه و نقله إلى المستشفى حيث توفي في 7 نيسان/أبريل، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولاً ثم في مركز احتجاز". وتابع البيان "إذ أخذت بعثة يونامي علما بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، فإنها تؤكد أهمية أن يكون تحقيقاً نزيهاً وشفافاً ومستقلاً يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلاً











