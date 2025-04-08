القبض على مطلوبين عن جرائم قتل وخطف في محافظتين

2025-04-08 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفذت قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة الزوراء ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، واجبًا أمنيًا في منطقة "شاعورة أم جدر"، أسفر عن إلقاء القبض على متهمين خطرين مطلوبين للقضاء.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تشير إلى تواجد مطلوبين بتهم جرائم قتل، مثبتة عبر حاسبة النافذة الوطنية وبعد تطويق المنطقة وتنفيذ عملية التفتيش، تم القبض على كل من: (م.ع.ب) (ف.ع.ع) وذلك وفق أحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات، المتعلقة بجرائم القتل العمد".

واضاف البيان أن "المتهمان يواجهان عدة قضايا في محافظتي البصرة وبغداد، تتعلق بالقتل والتسليب والخطف، وتحديدًا في منطقة النهروان".

كما أسفرت العملية عن ضبط الأسلحة التالية بحوزتهما:

بندقية كلاشنكوف عدد (1)

بندقيتا صيد عدد (2)

مسدس عدد (1)

واكد البيان انه "تم إيداع المتهمين التوقيف في مركز شرطة أكد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".