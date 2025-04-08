الأمن العراقي يطيح بمتهمين خطرين عن جرائم قتل وخطف

2025-04-08 15:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال متهمين(خطرين) مطلوبين للقضاء عن جرائم قتل وخطف في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من قسم شرطةالزوراء ودوريات مركز شرطة الزوراء، ترافقها قوة مشتركة من فوج سوات قيادة شرطةالرصافة وشرطة اتحادية، شرعت بواجب تفتيش والقاء القبض على مطلوبين في منطقة(شاعورة ام جدر)".

وأوضح المصدر أن "الواجب جاء بعد ورود معلومات عنتواجد متهمين مطلوبين وفق حاسبة (النافذة الوطنية) عن جرائم قتل"، مؤكداًالقبض على المتهمين (م.ع.ب) و(ف.عب.ع) المطلوبين وفق احكام المادة (1/406/أ) ق.ع".

وأضاف أن الملقى القبض عليهم مطلوبين في قضايا قتل وتسليبوخطف بمحافظة البصرة، وكذلك جرائم قتل وخطف في منطقة النهروان ببغداد، وجرى ضبط أسلحةنارية بحوزتهم، وإيداعهم التوقيف في مركز شرطة (اكد) وإتخاذ الاجراءات القانونيةبحقهم".