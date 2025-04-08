2025-04-08 15:45:04 - المصدر: ايشان

في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن تفاوض بين إيران وأمريكا، رغم رفض إيران لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء محادثات مباشرة، إلا أن الأمر وارد، لكن هذا لن يمنع إسرائيل من التدخل حيث من المتوقع أن تضرب الأراضي الإيرانية مستخدمة الأجواء العراقية. وقال مصدر مطلع إن “رئاسة الأركان الإيرانية أبلغت الأركان العراقية […]

ظهرت المقالة قد تسبق المفاوضات.. إسرائيل قد تهاجم إيران في أي لحظة من الأجواء العراقية أولاً على ايشان.



