المدى/بغداد أكّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الاتحادية للعراق للأعوام "2023-2025" قد وضعت في الحسبان تقلبات السوق النفطية، ولن يؤثر انخفاض أسعار النفط عالمياً على الأوضاع الداخلية في البلاد". وقال مظهر في تصريح لمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسات التجارية في وزارة التجارة إن "هناك مؤشرات على دخول العالم في دورة […]

