“لغز” حماس ترامب للتفاوض الثنائي مع إيران.. ما الذي حصل في مسقط؟: مقابل “لجم إسرائيل”.. إيران توافق على التفاوض على “3 ملفات”.. واشنطن وطهران ترسلان يوم 12 الشهر الجاري “لاعبين أكبر”
2025-04-08 17:00:06 - المصدر: راي اليوم
واشنطن خاص بـ”رأي اليوم”:
يبدو أن الدائرة القريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصلت على تطمينات بأن الحوارات المباشرة التي ستجري إعتبارا من الأسبوع المقبل مع مسئولين يمثلون إيران أصبحت بموجبها طهران قابلة للتفاوض على 3 ملفات أساسية تطرحها الإدارة الأمريكية.
وأبلغ الإيرانيون عبر الوسيط الذي تمثله سلطنة عمان بأن عليهم قبل إجراء مفاوضات مباشرة على إنهاء العزلة والحصار الإقتصادي أن يطوروا موقفا يقبل التفاوض على 3 ملفات أساسية هي مشروعهم النووي وقدراتهم الصاروخية والتخلي عن الميليشيات في العراق واليمن.… [+]