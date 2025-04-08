شرطة الرصافة تعتقل قاتلة زوجها بكمين محكم

2025-04-08 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن شرطة الرصافة التابعة لبغداد من إلقاء القبض على امرأة قتلت زوجها وهربت إلى محافظة أخرى، وذلك خلال 24 ساعة من ارتكاب الجريمة.

وأمس الاثنين، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بمقتل منتسب في وزارة الداخلية على يد زوجته وعشيقها جنوبي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع ضمن منطقة الزعفرانية وتحديداً في "بستان علاوي"، حيث تلقت القوات الأمنية بلاغاً بوجود حادث قتل لأحد المواطنين.

وعلى الفور، توجهت مفارز من قسم شرطة الزعفرانية إلى محل الحادث، وبدأت بالتحري السريع وجمع المعلومات.

وبحسب البيان، فقد أثار شكوك المحققين دور زوجة المجنى عليه في الحادث، ما دفعهم لإلقاء القبض على أشقائها.

وخلال التحقيق معهم، اعترفوا بقيام شقيقتهم بقتل زوجها، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو مسدس.

وبناءً على ذلك، شُكِّل فريق عمل متكامل من قسم شرطة الزعفرانية ودوريات النجدة ومكتب مكافحة إجرام الكرادة، حيث جرى تعقب خط سير المتهمة وتبين أنها فرت إلى إحدى محافظات البلاد.

وبحسب بيان الداخلية، تمكنت القوات الأمنية، وبالتنسيق مع تشكيلات وزارة الداخلية في تلك المحافظة، من نصب كمين محكم والقبض عليها، وأُودعت التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وأمس قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زوجة وبالاتفاق مع عشيقها، أقدمت على قتل زوجها ليلاً أثناء نومه، ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد"، مشيراً إلى أن "المرأة وعشيقها لاذا بالفرار بعد الجريمة، ويجري البحث عنهما من قبل الأجهزة الأمنية".