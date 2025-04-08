الحياة تدب في جسد التحالف الكردستاني.. ما علاقته بالصراع الأمريكي الإيراني؟

2025-04-08 17:20:09 - المصدر: العالم الجديد

يقترب التحالف الكردستاني الموحد من العودة إلى الواجهة، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تشتت للقرار الكردي في بغداد دام لسنوات، وفيما رجح الحزبان الحاكمان في أربيل والسليمانية الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، قرب عودة الحياة إلى تحالفهما البرلماني بسبب الظروف والتحديات الإقليمية، عزا محللون ذلك، إلى رغبة أمريكية هدفها قطع الطريق أمام النفوذ الإيراني، الرامي […]