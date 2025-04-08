انتعاش الأسواق الأميركية وسط آمال بتخفيض الرسوم

2025-04-08 17:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعشهدت الأسواق الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انتعاشًا ملحوظًا في استراحة مؤقتة من اضطرابات الرسوم الجمركية، وسط تنامي الآمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات تجارية تؤدي إلى تخفيض الرسوم تدريجيًا.وقفز مؤشر داو جونز الصناعي "بمقدار 1,090 نقطة، أي بنسبة 2.8%، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8%، وتقدّم مؤشر ناسداك المركّب بنسبة 3.3%".وجاء هذا الصعود بعد أن "نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" أنه أجرى مكالمة رائعة مع الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة"، مضيفًا أن الصين "ترغب بشدة أيضًا في التوصل إلى اتفاق".من جانبه، كشف وزير الخزانة سكوت بيسينت أن "نحو 70 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة لبدء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية"، قائلاً: "إذا قدموا مقترحات جادة، أعتقد أننا قد نصل إلى صفقات جيدة"، مضيفًا، أن "جزءًا من الحسابات قد يتضمن الإبقاء على بعض الرسوم".