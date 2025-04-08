اتفاق على فتح مركز تجاري مشترك بين كوردستان والهند

2025-04-08 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتفق وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، كمال مسلم، مع مادان غوبال، القنصل العام للهند في الإقليم، يوم الثلاثاء، على فتح مركز مشترك بين أربيل ونيودلهي.

يأتي ذلك، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان والهند، وبحث استعداد كوادر الوزارة لافتتاح مكتب تجاري للهند في الإقليم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال الاجتماع، حضر مستشار العلاقات ومديرو عامو الديوان وتسجيل الشركات وتطوير الصناعة، فيما ضم الوفد الضيف ممثلين عن 14 من كبرى الشركات الهندية، حيث جرت مناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بالتجارة والصناعة.

وأكد وزير التجارة والصناعة، توجه حكومة الإقليم نحو تقوية العلاقات التجارية مع الدول، مشيراً إلى أهمية التعاون والدعم المقدم من الوزارة للتجار وأصحاب الأعمال الأجانب في الإقليم.

وتابع: "الوزارة دائماً على استعداد لتقديم الدعم والتسهيلات لربط علاقات اقتصادية مع الدول، ودعم افتتاح المركز التجاري الهندي - الكوردستاني"، مشيراً إلى أن "المكتب التجاري سيُفتتح يوم غد في أربيل بعد حصوله على الموافقة الرسمية من الوزارة".