العراق يواجه نيوزيلندا والصين تايبيه والفلبين في نهائيات آسيا لكرة السلة

2025-04-08 17:45:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأوقعت قرعة نهائيات آسيا لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، منتخبنا الوطني بكرة السلة إلى جانب نيوزيلندا والصين تايبيه والفلبين.وذكر بيان لاتحاد كرة السلة، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "قرعة نهائيات آسيا لكرة السلة والتي تستضيفها السعودية خلال شهر آب المقبل أوقعت منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الصين تايبيه ونيوزيلندا والفلبين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية ولبنان".وأضاف، أن "المجموعة الثانية ضمت كل من غوام واليابان وسوريا وإيران، فيما ضمت المجموعة الثالثة البلد المضيف السعودية والهند والصين والأردن".وكان منتخبنا الوطني آخر المتأهلين للنهائيات بعد فوزه في تصفيات الملحق على منتخب البحرين.