بسعر مدعوم وصيانة مجانية.. النفط تعلن تقسيط بيع منظومة الغاز للسيارات

2025-04-08 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع- نصار الحاجأعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تركيب منظومة الغاز للسيارات بسعر مدعوم وصيانة مجانية، فيما أكدت إيقاف استهلاك مليون لتر من البنزين يوميا بعد إضافة منظومة الغاز للسيارات.وقال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد السيارات التي تم إضافة منظومة غاز لها بلغ (74200)سيارة، وهناك عدة تسهيلات للمواطنين الراغبين بإضافة منظومة الغاز أولها الحجز الإلكتروني من خلال بوابة أور والذي سوف يوفر الوقت والسرعة للمواطن".وأضاف، أنه "من ضمن التسهيلات هو بيع المنظومة بسعر مدعوم والبالغ(500.000)دينار"، لافتا الى أنه "في حال وجود موظف كفيل يتم تقسيط مبلغ المنظومة لمدة خمسة اشهر، والصيانة مجانية مع (ضمان تصنيع) لمدة سنة من تاريخ الربط".وأوضح حسين، أن "استهلاك الغاز السائل للسيارات بلغ بحدود (1000000) لتر/يوم، وهذا يعني إيقاف استهلاك (1000000)لتر/يوم من البنزين والذي يعتبر من الملوثات البيئية على عكس الغاز المسال الذي يعتبر صديق للبيئة".وأشار الى أن "قرار 360 لسنة 2017 الزم سيارات الأجرة بإضافة منظومات الغاز عند تحديث أو إصدار وثيقة المركبة، وكذلك الزم الوزارات والجهات الحكومية بإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات العائدة لها وبالتنسيق مع وزارة النفط من خلال جدول زمني"، مبينا أن "القرار ألزم أيضا وزارة التجارة بعدم استيراد المركبات التي لا تعمل بالغاز السائل أو بالوقود المزدوج(بنزين+غاز سائل)".