الإطار التنسيقي: الانتخابات تعيد بناء المشهد السياسي وتعزز الاستقرار

2025-04-08 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر القيادي في الإطار التنسيقي رحمن الجزائري، يوم الثلاثاء، عن رفض الإطار تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي حددت موعدها مفوضية الانتخابات في أواخر العام الحالي.وقال الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات المقبلة تشهد حراكاً سياسياً مكثفاً وظهور تحالفات جديدة وقوى ناشئة خلال الفترة المقبلة".وأشار الجزائري إلى أن "الانتخابات تعيد بناء المشهد السياسي والاستقرار ضمن ما نص عليه الدستور، وتعزز أيضاً الثقة بين المواطن والقوى السياسية وهذا ما أكدت عليه المرجعية الدينية".هذا وأكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، يوم الثلاثاء، إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد، مشيراً إلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية لها.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 224 في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء أمس الاثنين، وناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والامنية في العراق والمنطقة والعالم".ولفتت إلى أن الإطار التنسيقي "إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام"، مؤكداً "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها".ويوم أمس الاثنين، أفاد مصدر في ائتلاف القيادة السنية الموحدة، بأن مطالبات بعض القوى النيابية بتعديل قانون الانتخابات لن يمر حتى وإن تمت قراءته تحت قبة البرلمان.وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية".