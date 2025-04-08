المشهداني يؤكد أهمية توسيع آفاق الاستثمار في العراق

2025-04-08 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من قيادات الكتل السنية، لبحث الاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية المقبلة.

وبحسب بيان مكتبه الاعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، أكد المشهداني خلال الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، مشدداً على أهمية تهيئة الأجواء الآمنة وتعزيز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

وقدمت المفوضية عرضاً مفصلاً عن الإجراءات الفنية والإدارية، من بينها تحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية وتأمين المراكز الانتخابية، فيما أشار مسؤولو المفوضية إلى وجود تحديات خاصة في المناطق المحررة، داعين إلى دعم حكومي أكبر لتسهيل مهامهم.

بدورهم، عبّر قادة الكتل السنية عن دعمهم الكامل للمفوضية، مطالبين بضمانات فعلية لمنع أي تلاعب أو تدخلات قد تؤثر على نتائج الانتخابات، مؤكدين على ضرورة مشاركة فاعلة لجميع المكونات لضمان تمثيل عادل.