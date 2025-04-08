وزير البيئة يعلن بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الكربون في العراق

2025-04-08 19:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير البيئة هه لو العسكري ، البوم الثلاثاء، عن بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الكربون في العراق برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وزير البيئة هه لو العسكري أعلن عن تقدم التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في العراق، والمقرر انعقاده في شهر أيار المقبل، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي شدد على أن حكومته هي حكومة التنفيذ نحو الإصلاح والتحسين البيئي والاستدامة والدخول فعليا في مشاريع الاقتصاد الأخضر".وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "هذا المؤتمر يُعد خطوة نوعية ضمن التوجهات الحكومية نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد الأخضر، عبر جذب الاستثمارات في أسواق الكربون وفتح آفاق التمويل المناخي المستدام".وأشار إلى أن "المؤتمر يهدف إلى استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، وتهيئة بيئة مناسبة لإقامة شراكات استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة"، لافتًا إلى أن" العراق يمتلك فرصًا واعدة في مجال تجارة الكربون، تتماشى مع التزاماته الدولية في مواجهة التغيرات المناخية".وتابع العسكري وفقا للبيان، أن "المؤتمر سيمثل منصة دولية لعرض مبادرات العراق البيئية، ومناقشة آليات الاستثمار في عوائد الكربون ومشاريع التحسين البيئي"، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى المشاركة الفاعلة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة".من جانبه، أكد المدير العام لشركة اقتصاديات الكربون، نظير عبود فزع، أن "هناك إقبالًا واسعًا من الشركات المحلية والعربية والدولية على الاستثمار في قطاع اقتصاديات الكربون"، مشيرًا إلى أن" الوزارة تعمل على مد جسور التعاون بين هذه الشركات والوزارات القطاعية، لتنفيذ مشاريع تنسجم مع رؤية الحكومة نحو اقتصاد أخضر مستدام".