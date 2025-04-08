اعتصام داخل المدارس.. المعلمون يردون على قرارات السوداني ويدعون لجلسة طارئة

2025-04-08 19:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الثلاثاء، على مقررات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن مطالب المعلمين المحتجين، وذلك عقب حضور نقيبها جلسة مجلس الوزراء، وقررت تنفيذ اعتصام داخل المدارس يوم الخميس المقبل، داعية في الوقت ذاته البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب الكوادر التعليمية، فيما أعربت عن استنكارها لحادث الاعتداء على تربويين في محافظة ذي قار.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، ورد الى وكالة شفق نيوز، بعد حضور نقيب المعلمين جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء، والتصويت على عدد من مطالب المعلمين.

وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن قرار الاعتصام في داخل المدارس يأتي من خشية تدخل بعض الأطراف التي تسعى إلى حرف مسيرة الاحتجاج ولتكون الفعاليات التربوية خالصة.

فيما أوضحت، أن دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة بحضور نقيب المعلمين هي لمناقشة مطالب المعلمين بعد أن أعلن نواب التضامن مع المطالب لإنصاف هذه الشريحة المهمة لأن الكثير من المطالب تحتاج إلى إلغاء وتشريع قوانين مثل تعديل (سلم الرواتب).

وفي وقت سابق من اليوم، انتقدت كتلة "انا العراق" النيابية، وممثلي التربويين في عدد من المحافظات، مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بالكوادر التربوية، معتبرين أنها "خجولة" ولم تأت بجديد.وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أصدر بوقت سابق من اليوم، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.في هذا الصدد، قال رئيس الكتلة، النائب حيدر السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "حزمة مقررات مجلس الوزراء التي تتعلق بالكوادر التربوية لم تأت بجديد باستثناء (دراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية) وحتى هذه كانت خجولة جداً ولم تلبِ الطموح، حيث انها (دراسة) وليست (موافقة) وكذلك لأغراض (العلاوة والترفيع) فقط مستبعدين (التقاعد) منها".من جانبه، أعلن ممثل التربويين في محافظة البصرة صفاء المالكي، رفضه لقرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، "جملة وتفصيلاً".وذكر المالكي، خلال حديث للوكالة، أن "قرارات الحكومة الأخيرة لا تلبي احتياجات المعلميين الذين طالبوا بها خلال التظاهرات"، مردفاً: "سنعلن اليوم عن مصير الإضراب في المدارس".وتشهد مناطق ومدن وسط وجنوب العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري تظاهرات احتجاجية واسعة من قبل الكوادر التربوية مطالبين بزيادة الرواتب وتوزيع قطع أراض وتحقيق مطالبهم المهنية.



