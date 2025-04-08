2025-04-08 20:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس الوفد التجاري الأمريكي الزائر للعراق لوتس ستيف، الثلاثاء، أن العراق يمثل سوقاً واعداً للاستثمار، مبيناً أن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات لخلق فرص عمل للشباب العراقي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن محمود المشهداني استقبل، في القصر الرئاسي ببغداد، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق، دانيال روبنستين، يرافقه وفد اقتصادي كبير من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن 57 شركة أمريكية، برئاسة السيد لوتس ستيف، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين، وذلك في إطار أعمال المؤتمر الاقتصادي لغرفة التجارة الأمريكية المنعقد في العراق. وأضاف البيان إن المشهداني رحّب بالوفد الأمريكي، مؤكداً أن العراق يرحّب بكافة المبادرات التي تسهم في تطوير اقتصاده وتعزيز شراكاته الدولية، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المجالات. وأكد رئيس مجلس النواب، على الأهمية البالغة للاستثمار في العراق، لاسيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية مثل النفط والكهرباء، والتي تمثل عصب الاقتصاد العراقي، مشدداً على ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، إلى جانب القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطن العراقي، مثل البيئة، والتعليم، والصحة وأوضح المشهداني أن مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون الاستثمار الذي يوفر البيئة القانونية الآمنة والمحفّزة للاستثمار، ويحمي حقوق المستثمرين ويشجع على الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن البرلمان، باعتباره “بيت الشعب”، يسهر على ضمان حياة كريمة وآمنة للمواطن، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومة من خلال آليات تنسيق فعالة لدعم مشاريع التنمية وتسهيل دخول الاستثمارات. كما أكد المشهداني أن البرلمان العراقي يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. من جهته، عبّر دانيال روبنستين، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً التزام بلاده بدعم العراق في مسيرته نحو التنمية الاقتصادية والاستقرار، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي. كما أكد لوتس ستيف، رئيس الوفد التجاري الأمريكي، أن العراق يمثل سوقاً واعداً للاستثمار، وأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب العراقي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية. ويوم أمس الاثنين، وصل إلى العاصمة بغداد، وفد أمريكي يضم 101 شخصية يمثلون 60 شركة من مختلف القطاعات، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة. وأفادت السفارة الأمريكية لدى بغداد في بيان أن هذه البعثة، التي تقودها غرفة التجارة الأمريكية، تُعد الأكبر في تاريخ الغرفة ممن زاروا العراق. وأكدت السفارة أن الوفد يسعى إلى استكشاف فرص التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في بغداد، في خطوة تعكس اهتمام الشركات الأمريكية المتزايد بالسوق العراقية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام