بمشاركة 13 دولة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للتغير المناخي في أربيل

2025-04-08 20:35:02 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصرانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول للتغير المناخي في محافظة أربيل بمشاركة 13 دولة، والذي تنظمه جامعة صلاح الدين.وقال المسؤول الإعلامي في جامعة صلاح الدين سامان عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة أربيل شهدت، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للتغير المناخي والذي تنظمه جامعة صلاح الدين، والذي يستمر لمدة يومين، وبمشاركة 29 جامعة من 13 دولة وهي: تونس وبريطانيا والإمارات واليونان وبنغلاديش والأردن وتركيا وإيطاليا والسعودية ومصر وهولندا وإيران وسوريا".وأضاف عبد الله، أن "المؤتمر سيطرح 54 بحثًا علميًا، يناقش فيه أكثر من 160 باحثًا وأكاديميًا مسائل التغير المناخي في المنطقة والعراق وكردستان وأربيل".