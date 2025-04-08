الزراعة: خطة لاستصلاح أكثر من 3 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية في 2025

2025-04-08 20:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، خطة لاستصلاح 3 ملايين و500 ألف دونم من الأراضي الصحراوية خلال 2025، فيما كشفت عن خطة لتوزيع قطع أراض مخدومة بالمستلزمات الزراعية للمهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية والأطباء البيطريين.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضمن خططها المعدة لزيادة رقعة الأراضي الصالحة للزراعة، تعمل حاليًا على استصلاح 3 ملايين و 500 ألف دونم من الأراضي الصحراوية".وأضاف، أن "خطط وزارة الزراعة شملت خلال عام 2024 استصلاح 4 ملايين دونم من المناطق الصحراوية، ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في البلاد".وأشار إلى، أن "وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية من خلال فرق فنية متخصصة، لإعداد الخطط الزراعية في ضوء الحالة المائية للعراق، حيث تقوم الموارد المائية بتحديد الآليات التي يتم بموجبها السماح بحفر الآبار في المناطق الصحراوية بحسب وفرة المياه الجوفية ضمانًا لعدم هدرها".وتابع، أن "هنالك خططًا أعدت من قبل الوزارة لتوزيع 50 دونمًا من الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية والأطباء البيطريين، وتوفير الخدمات والدعم اللازمين لها من أجل ضمان إنجاح تلك المشاريع الزراعية".