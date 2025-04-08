2025-04-08 20:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الثلاثاء، بأكبر بعثةتجارية أمريكية تزور البلاد، مؤكداً أن المجلس يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائيةمع الدول الصديقة، فيما شدد على أهمية الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية والزراعيةوالصناعية والصحية.

وذكربيان للمكتب الإعلامي للمشهداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل القائمبالأعمال في السفارة الأمريكية دانيال روبنستين، يرافقه وفد اقتصادي كبير من غرفةالتجارة الأمريكية يضم ممثلين عن 57 شركة أمريكية، برئاسة لوتس ستيف، وعدداً منرؤساء الشركات والمستثمرين، وذلك في إطار أعمال المؤتمر الاقتصادي لغرفة التجارةالأمريكية المنعقد في العراق.

وفيمستهل اللقاء، رحّب المشهداني بالوفد الأمريكي، مؤكداً أن العراق يرحّب بالمبادراتكافة التي تسهم في تطوير اقتصاده وتعزيز شراكاته الدولية، لاسيما مع الولاياتالمتحدة الأمريكية، التي تمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين في مختلف المجالات.

وأكدعلى الأهمية البالغة للاستثمار في العراق، لاسيما في القطاعات الحيوية والإستراتيجيةمثل النفط والكهرباء، والتي تمثل عصب الاقتصاد العراقي.

كماشدد على ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، إلى جانب القطاعاتالخدمية التي ترتبط بحياة المواطن العراقي، مثل البيئة، والتعليم، والصحة.

وأوضحالمشهداني أن مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون الاستثمار الذي يوفر البيئةالقانونية الآمنة والمحفّزة للاستثمار، ويحمي حقوق المستثمرين ويشجع على الشفافيةوتكافؤ الفرص.

وأشارإلى أن البرلمان، باعتباره "بيت الشعب"، يسهر على ضمان حياة كريمة وآمنةللمواطن، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومة من خلال آليات تنسيق فعالة لدعم مشاريعالتنمية وتسهيل دخول الاستثمارات.

ولفتإلى أن البرلمان العراقي يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة،بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلقفرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

منجهته، أكد دانيال روبنستين، التزام بلاده بدعم العراق في مسيرته نحو التنميةالاقتصادية والاستقرار، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي.

فيماأوضح رئيس الوفد التجاري الأمريكي، لوتس ستيف، أن العراق يمثل سوقاً واعدةللاستثمار، وأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات، معالتركيز على خلق فرص عمل للشباب العراقي، والمساهمة في تطوير البنية التحتيةوالخدمات الحيوية.

ويأتيهذا اللقاء في إطار توجهات الدولة العراقية نحو دعم الانفتاح الاقتصادي، وتوسيععلاقاتها الاستثمارية مع الشركاء الدوليين، وبما يعزز التنمية المستدامة ويوفربيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.