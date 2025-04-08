مسؤول سوري يكشف لشفق نيوز موعد فتح منفذ البوكمال

2025-04-08 20:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية، مازن علوش، يوم الثلاثاء، عن قرب فتح منفذ البوكمال من جهة بلاده، والقائم من جهة العراق، لتبادل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب سقوط نظام الأسد.

وقال علوش لوكالة شفق نيوز، إن "المنفذ سيفتح قريباً لتبادل الحركة التجارية بين العراق وسوريا، بعد مشاورات جرت بين الخارجية السورية والحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "المنفذ مغلق من قبل الجانب العراقي، أما الجانب السوري تتواجد فيه القوات السورية ويسمح فقط المرور من خلاله للمواطنين السوريين القادمين من العراق والعودة الطوعية"، لافتا إلى أنه "منذ سقوط نظام الأسد وحتى هذه اللحظة، عاد أكثر من عشرة آلاف مواطن سوري إلى البلد".

وأوضح علوش، أن "جميع المنافذ الحدودية السورية، ما تزال مغلقة أمام الجميع، أما معبر التنف على الحدود العراقية السورية، فما تزال تديره قوات التحالف الدولي، في حين أن المعابر الباقية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

ويُعتبر معبر القائم العراقي الحدودي مع سوريا من المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال عام 2024، مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم إغلاق معبر القائم بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحاب الحيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.