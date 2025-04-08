الداخلية تنفي إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار

2025-04-08 20:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار"، مؤكدة، أن "ما يتم تداوله في هذه المواقع لا أساس له من الصحة".ودعت الوزارة إلى، "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم نشر الشائعات المغرضة".